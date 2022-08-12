Хюррем с султаном тоже так кокетничала? Мерьем Узерли игриво обнажила стройную ножку в платье с высоким разрезом

Актриса и модель Мерьем Узерли, ставшая известной после роли Хюррем-султан в турецком сериале «Великолепный век», 12 августа отмечает свой день рождения.

Звезде исполнилось 39 лет. По этому случаю в микроблоге Мерьем Узерли поделилась кадрами, на которых запечатлела, как веселится в свой праздник.

Мерьем словно хотела донести до всех, что возраст — понятие условное, и радоваться своему дню рождения как ребенок, это нормально, даже если тебе остался всего год до сорока лет.

В кадре Мерьем Узерли предстала на фоне шикарной фотозоны, состоящей из белого шара с надписью: «С днем рождения, Мерьем!», и украшенной воздушными шарами голубого, белого и золотистого оттенков.

Мерьем Узерли грациозно подкидывала шарики, демонстрируя при этом обнаженную стройную ножку, которая выглядывала из-за глубокого разреза платья.