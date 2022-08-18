«Хюррем очень могущественная! Забрала всю мою энергию»: Мерьем Узерли раскрыла то, о чем молчала

Мерьем Узерли, как посчитал продюсер сериала «Великолепный век» Тимур Савджи, подвела всю съемочную команду тем, что она решила покинуть проект. Для поклонников замена актрисы на Вахида Гердюм стала своего рода крахом. Создатели сериала очень беспокоились за рейтинги.

По слухам, Мерьем Узерли после своего категоричного выпада хотела вернуться в сериал. Однако Тимур Савджи выступил резко против этого. А со временем зрители успели привыкнуть и к Вахида Гердюм, которая превосходно справилась с ролью более зрелой Хюррем султан.

Вот что сама Мерьем Узерли говорила о съемках в «Великолепном веке». Актриса намекнула, что на протяжении всех трех лет она жила жизнью Роксоланы, отодвинув свое личное «я». Мерьем полностью растворилась в Хюррем султан, образ которой слишком сильно довлел над ней. И тогда актриса поняла, что она уже не справляется с сильным напряжением.

«Хюррем очень могущественная. Очень непростая. Она забрала всю мою энергию. В течение трех лет, пока шли съемки сериала, Мерием не существовало. Ее место заняла Хюррем — настолько эта личность сильна. Прежде чем попасть в этот проект, я десять лет играла в театре, и эта роль стала для меня дверью в совершенно новый мир. И, конечно, очень сильно на меня повлияла. Я знаю, что для большинства зрителей это моя главная роль, но сама я смотрю на это по-другому. Для меня нет такого: эта роль хуже, эта — лучше. Каждая роль для меня особенная. Я их не сравниваю», — добавила Мерьем Узерли.

По материалам ok-magazine