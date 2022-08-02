«Хюррем к Сулейману такой не ходила»: Бергюзар Корель явила отечное лицо с распухшими губами

Бергюзар Корель - мама троих детей. Вместе с мужем Халитом Эргенчем она воспитывает сыновей Али и Хана, а также дочку Лейлу. Когда актриса познакомилась с будущим мужем, она могла похвастаться стройной фигурой. Однако беременности и роды сказались на внешности Бергюзар. Сама актриса из турецкого сериала «1001 ночь» совершенно не комплексует из-за того, что набрала вес.
Позируя на пляже, Корель даже специально показывала растяжки и целлюлит на бедрах, чтобы подразнить хейтеров. Актриса дала понять, что любит свое тело. К тому же, Халит Эргенч обычно сморит на свою жену так, что ни поклонников не остается сомнений в том, что он любуется и восхищается ею.
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Бергюзар Корель показала себя в естественном виде без макияжа. Фото: личный архив
К тому же, Бергюзар Корель показала и свое утреннее селфи без макияжа. Жена Халита Эргенча предстала на фото с отечным лицом и распухшими глазами.
«Хюррем к Сулейману такой не ходила», «А почему такое лицо припухшее??», «Не выспалась??», «Вот вам и декретный отпуск», «Мешки под глазами? Вид совсем не султанский», - пишут фолловеры.