«Хюррем бы дочь родную не узнала! Михримах стала блондинкой?»: Пелин Карахан в эффектном платье-рыбке щегольнула гибкой талией

Историки уверены, что у Михримах султан были светлые волосы, но не такие рыжие, как у ее матери Хюррем султан. Зато глаза у дочери султана Сулеймана были голубые. Точно такие, как у ее брата шехзаде Селима. Из всех детей падишах выделял именно дочку, которая получила имя от своей бабушки Валиде султан. И означало оно — «Встреча Солнца и Луны».

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А вот у актрисы, которая сыграла Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век», оттенок волос был каштановым. Да и внешне она мало походила на Хюррем султан.

Зато сейчас Пелин Карахан стала медовой блондинкой. И, как считают многие поклонники, стала точной копией Хюррем султан. В таком образе актриса больше походит на дочь султана Сулеймана и его любимой хасеки.