«Хюррем бы дочь родную не узнала! Михримах стала блондинкой?»: Пелин Карахан в эффектном платье-рыбке щегольнула гибкой талией

Историки уверены, что у Михримах султан были светлые волосы, но не такие рыжие, как у ее матери Хюррем султан. Зато глаза у дочери султана Сулеймана были голубые. Точно такие, как у ее брата шехзаде Селима. Из всех детей падишах выделял именно дочку, которая получила имя от своей бабушки Валиде султан. И означало оно — «Встреча Солнца и Луны».
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А вот у актрисы, которая сыграла Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век», оттенок волос был каштановым. Да и внешне она мало походила на Хюррем султан.
Зато сейчас Пелин Карахан стала медовой блондинкой. И, как считают многие поклонники, стала точной копией Хюррем султан. В таком образе актриса больше походит на дочь султана Сулеймана и его любимой хасеки.
Пелин Карахан в эффектном платье-рыбке подчеркнула стройную талию. Фото: личный архив
Пелин Карахан щегольнула в эффектном платье-рыбке, показав стройную талию. А ведь у актрисы есть двое детей — сыновья Али Демир и Джан Эюп. При этом красавица-турчанка выглядит так, словно и вовсе не рожала.
«Хюррем бы дочь родную не узнала! Михримах стала блондинкой?», «Такая хорошенькая», «Такой оттенок волос ей больше идет, омолаживает», «Как-то на себя совсем не похожа! Даже форма носа, и та изменилась! Ботокс, филлеры??», «Что они делают с собой? Не узнать», «От прежней Михримах султан не осталось и следа», «Куда девалась миловидность? И припухлость щечек?» — написали фолловеры.