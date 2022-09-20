«Хватит защищать своего Галкина*, как будто ему 5 лет»: Солнцев обратился к Пугачевой

Солнцев предположил, что Пугачева поставила себя под удар, чтобы защитить супруга. Блогер призвал певицу перестать опекать юмориста и подумать о себе.

«Хватит защищать своего Галкина*, как будто ему пять лет! Носишься с ним словно с писаной торбой. Он взрослый мужик и в состоянии сам разобраться в жизни», — подытожил шоумен.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.