«Хватит защищать своего Галкина*, как будто ему 5 лет»: Солнцев обратился к Пугачевой

На днях Алла Пугачева сделала громкое заявление, попросив внести ее в реестр физлиц-иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным*. Гогена Солнцева удивило требование певицы.
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По мнению шоумена, Примадонна должна заниматься творчеством, а не лезть в политику.
«Мы должны дарить людям радость, своим творчеством помогать им в непростые моменты! Политики разберутся без нас», — заявил Гоген Prozvezd.
Солнцев предположил, что Пугачева поставила себя под удар, чтобы защитить супруга. Блогер призвал певицу перестать опекать юмориста и подумать о себе.
«Хватит защищать своего Галкина*, как будто ему пять лет! Носишься с ним словно с писаной торбой. Он взрослый мужик и в состоянии сам разобраться в жизни», — подытожил шоумен.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.