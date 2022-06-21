Хватит на жизнь в Италии: у Брежневой обнаружили бизнес в Москве, далекий от шоу-бизнеса

Вера Брежнева после начала известных событий улетела в Италию, где у нее в собственности есть недвижимость. Звезда на некоторое время отказалась от шоу-бизнеса и занялась волонтерством.

Что ж, певица может себе позволить — никто не сомневается, что у нее и ее мужа Константина Меладзе есть накопления. Кроме того, Вера Брежнева никогда не скрывала, что продает косметику под своим брендом, в том числе и в российских магазинах.

А теперь, как пишет Super.ru, обнаружилось еще одно предприятие знаменитой блондинки — ателье почти в 100 «квадратов» в районе Красной Пресни. Аренда подобного помещения в центре столицы может стоить около 300 тысяч рублей в месяц. А сами «квадратные метры» — примерно 50 миллионов рублей.

Вера Брежнева купила их вместе с 70-метровой квартирой и двумя парковочными местами.

Источник: Super.ru.

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