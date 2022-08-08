«Хватит на восемь последующих поколений»: на какие деньги живет сбежавшая в Латвию Лобода

Недавно Светлана Лобода перебралась в Латвию. Певица заявила, что ей так понравилась страна, что именно там она хотела бы встретить свою старость.
Между тем в Россию, где украинская артистка зарабатывала миллионы, въезд ей теперь запрещен. Но переживать за будущее ее не стоит, утверждает журналист Отар Кушанашвили.
«Выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. Может быть, концертов не 505, но не беспокойтесь за Лободу, заработанного хватит на восемь последующих поколений», — сказал Кушанашвили на своем YouTube-канале.
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Напомним, ранее Отар Кушанашвили высказался в адрес Андрея Макаревича. Журналист отметил, что музыкант просто харахорится.