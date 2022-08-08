«Хватит на восемь последующих поколений»: на какие деньги живет сбежавшая в Латвию Лобода

Недавно Светлана Лобода перебралась в Латвию. Певица заявила, что ей так понравилась страна, что именно там она хотела бы встретить свою старость.

Между тем в Россию, где украинская артистка зарабатывала миллионы, въезд ей теперь запрещен. Но переживать за будущее ее не стоит, утверждает журналист Отар Кушанашвили.