«Хватит!»: Королева взмолила Тарзана больше не рисовать ее портреты

Сергей Глушко (Тарзан) постепенно выходит из амплуа танцовщика. Оно и понятно – все-таки уже 52 года и вечно тело молодым и красивым оставаться не может, нужно искать альтернативу.

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В настоящий момент он пробует свои силы в актерском ремесле, а также рисует картины. Пока самый любимый его персонаж – это собственная жена Наташа Королева.

«У меня много портретов Наташи. Еще есть недописанные, которые ждут своего часа. Пока я их отложил на неопределенное время. Наташа сама сказала: «Хватит меня, пиши что-то другое!» - рассказал Глушко.

Отметим, что его творчество ранее оценил Никас Сафронов. Он заметил, что многие западные артисты пробуют себя в качестве художников, так что в этом нет ничего плохого.

Источник: prozvezd.info.