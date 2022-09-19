«Хватит из промискуитетной алкоголички делать культ»: психолог Степанова – о раскрывшейся Пугачевой

73-летняя Алла Пугачева прервала молчание и раскрыла свою позицию по происходящим событиям. Она выразила полную солидарность с мужем Максимом Галкиным* и обратилась в Минюст РФ с просьбой присвоить ей статус иноагента.
Психолог Вероника Степанова у себя в блоге считает, что Пугачева перестала быть авторитетом. Эксперт давно развенчала миф вокруг Примадонны и методов ее восхождения на музыкальный Олимп, и считает, что жена Галкина* - это недоразумение шоу-бизнеса.
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«Алла Борисовна Богиня! Дива! Мадонна!» - хватит из Пугачевой (промискуитетной алкоголички) делать культ. Отправляем бабулю на пенсию, вспоминаем ее как российское недоразумение и дело с концом», - убеждена психолог.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента