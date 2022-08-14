Худяков обратился к Галкину, который задумал вернуться домой: «Не стоит даже помышлять о России!»

Он напомнил, что журналистам до сих пор не удалось узнать, каким образом комик смог оформить в собственность свой замок без документов. И заметил, что на мужа Аллы Пугачевой все никак почему-то не заводят уголовное дело о фейках, которые тот якобы мог распространять в соцсетях.