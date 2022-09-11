Худяков о Панине: «Он должен быть признан нежелательной персоной в РФ минимум на 50 лет»

Политик Роман Худяков на фоне русофобских речей Алексея Панина предложил навсегда закрыть актеру дорогу в Россию.

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Экс-депутат высказал мнение, что у артиста есть проблемы с психикой, и вообще его место не в РФ и не в Испании, где он обосновался несколько лет назад, а в психбольнице или же в тюрьме — в камере для ненормальных.

«Панин должен быть признан в России нежелательной персоной лет на 50 минимум. Хотя он со своими запоями умудряется жить, когда другие давно на том свете — так что лучше на 100 лет», — возмущается Худяков.

Ранее Эдгард Запашный выступил за то, чтобы Алексей Панин понес суровое наказание за сказанные слова. По мнению дрессировщика, нельзя прощать таких вольностей.

Источник: «СтарХит».