Худрука Русского театра в Таллине уволили за пост о русофобии

Художественный руководитель Русского театра в Таллине Филипп Лось лишился работы после того, как в одной из социальных сетей разместил пост, посвященный замалчиванию русофобии.

«Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: «Фу!»

Далее Лось процитировал рассказ Антона Иванова о том, что над евреями, уничтоженными в годы Второй Мировой войны, тучи начали сгущаться еще за несколько лет до этого. Тогда тоже были люди, пытавшиеся звонить в колокола, но их никто не слушал.

Пост был опубликован 30 августа и начал активно перепечатываться в соцсети. Худрук театра сперва был исключен из Союза режиссеров и драматургов Эстонии, а 12 сентября было принято решение о его увольнении. Оно далось нелегко, уверяет директор театра Светлана Янчек.

По ее словам, Филипп Лось был приглашен в Эстонию из Москвы и в глазах общественности он является лицом всего театра. Своей позицией он наносит вред репутации театра и ставит под угрозу факт его существования, считает Янчек.

Сам бывший худрук считает, что его мнение по каким-либо вопросам, которое он демонстрирует в соцсетях — это его личное мнение, оно никак не связано с его работой, а потому увольнять его за это никто не может. За свои права он намерен бороться в суде.

«Комментировать особо нечего. В лучших традициях коммунистического совка», - говорится в последнем посте Филиппа.

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