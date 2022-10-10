Худи едва прикрывает бесстыдство: Алла Михеева вышла на улицу без штанов

33-летняя актриса, телеведущая Алла Михеева в новой публикации показала, насколько смелым может быть наряд для выхода в люди. И королева конфузов Ольга Бузова может стыдливо стоять в сторонке.

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Михеева отправилась гулять по Москве с голыми ногами, едва прикрывая бесстыдство удлиненным худи. Отсутствие штанов на звезде «Вечернего Урганта» заметили все, в комментариях многие указали на сей факт.