Худи едва прикрывает бесстыдство: Алла Михеева вышла на улицу без штанов

33-летняя актриса, телеведущая Алла Михеева в новой публикации показала, насколько смелым может быть наряд для выхода в люди. И королева конфузов Ольга Бузова может стыдливо стоять в сторонке.
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Михеева отправилась гулять по Москве с голыми ногами, едва прикрывая бесстыдство удлиненным худи. Отсутствие штанов на звезде «Вечернего Урганта» заметили все, в комментариях многие указали на сей факт.
«У бабушек с района появилась тема для обсуждения», «Обычно мужчины убегают в спешке, потеряв брюки», «Штаны в стирке?», «Юбку-то забыла одеть. Хоть и без юбки красивая», - комментируют фолловеры.
Алла Михеева. Фото: соцсети