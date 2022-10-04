Хрупкая и изящная: 40-летняя Подольская в струящемся платье с узором и сапожках предстала на съемках

На этот раз Подольская отправилась на съемки. Она признавалась, что этой осенью участвует в новых проектах. На этот раз певица устроила дефиле в струящемся платье мидакси с узором. Наряд дополняли черные сапоги на каблуке. Артистка предпочла подчеркнуть стройную фигуру. А на улице она накинула косуху.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».