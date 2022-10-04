Хрупкая и изящная: 40-летняя Подольская в струящемся платье с узором и сапожках предстала на съемках

Наталья Подольская является известной певицей. Уже около 20 лет она выступает на сцене. Певица часто выпускает новые песни. Порой она выступает с мужем Владимиром Пресняковым. Супруги во многом поддерживают друг друга. Недавно артистка презентовала свое шоу «Ваша Наташа», а Владимир стал ее первым гостем.
Примечательно, что Наталья в этом году отметила 40-летие. Она старается держать себя в форме и часто демонстрирует современные наряды. Певица растит двоих сыновей, поэтому предпочитает носить комфортные наряды.
На этот раз Подольская отправилась на съемки. Она признавалась, что этой осенью участвует в новых проектах. На этот раз певица устроила дефиле в струящемся платье мидакси с узором. Наряд дополняли черные сапоги на каблуке. Артистка предпочла подчеркнуть стройную фигуру. А на улице она накинула косуху.
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«Начало телевизионного сезона всегда меня будоражит», — призналась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. Певица получила множество комплиментов.
«Такая хрупкая», «Красивый образ», «Ой, как вы эффектно выглядите», «Роскошный образ», — стали писать подписчики.