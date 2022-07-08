Хромченко бы понравилось! Андреева облачилась в косынку — хит сезона а la babushka

Телеведущая Екатерина Андреева поддержала тренд на косынки, выбрав головной убор в винном оттенке.

Повязала ее звезда в стиле а la babushka вокруг шеи. В таком образе знаменитость прогулялась у храма.

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Напомним, ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рекомендовала присмотреться к стилю а la babushka, когда косынка завязывается в русском стиле.

Ведущая заметила, что вся Европа с удовольствием носит косынки именно так. Кроме того, повязанный таким образом платочек может подкорректировать овал лица.