«Хромаю, но ползу»: Дмитрий Нагиев пострадал на гастролях

Популярный ведущий Дмитрий Нагиев пострадал на гастролях в Калининграде. 55-летний актер приехал, чтобы сыграть в постановке «Кыся» в местном драмтеатре, и во время выступления на него рухнула декорация.

Удар пришелся на ногу звезды, но Дмитрий стерпел боль и доиграл спектакль до конца. После шоу телеведущего осмотрел доктор – был диагностирован ушиб правой голени. Травма не мешает актеру ходить, но некоторые затруднения, впрочем, имеются.

«В общем, нормально. Хромаю, но ползу», - цитирует Нагиева журнал The Voice.

Напомним, в новом кинопроекте актер играет слепого человека, выживающего в лесу.

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