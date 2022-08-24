«Хранительница домашнего очага»: стала известна настоящая причина поведения Пугачевой

Алла Пугачева в отличие от своего мужа Максима Галкина хранит молчание по поводу всего происходящего в мире. Музыкальный критик Евгений Бабичев говорит, что Примадонна тем самым доказывает, что она не просто мудрая, но и хитрая женщина.
«У Аллы Борисовны роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье. Мне кажется, что хитрость, мудрость и опыт говорят Пугачевой о том, что сейчас не время для громких заявлений», - цитирует Бабичева «Экспресс газета».
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Напомним, ранее Максима Галкина, который появился на сцене в Варшаве в желто-синем костюме, назвали шутом.