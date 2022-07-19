«Храбрый взрослый Александер»: жена Вдовина Николаева покачала подросшего сына на качелях

Сыну телеведущей Елены Николаевой и ее мужа, бизнесмена Игоря Вдовина, Александру на днях исполнится семь месяцев. Малыш появился под занавес 2021 года, незадолго до 36-го дня рождения его мамы.

Елена Николаева обожает маленького сына и все свободное время посвящает ему. На этот раз звездная мама отправилась с малышом на прогулку на детскую площадку во дворе дома.

Елена Николаева решила пересадить Александра из коляски на качели, и малышу эта идея мамы понравилась.

Елена Николаева засняла сына и поделилась фото с подписчиками. Она призналась, что восхищена смелостью наследника, не испугавшегося качелей.