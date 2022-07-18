«Хозяюшка»: Ягудина умилила младшая дочь

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей. Старшая Лиза родилась у звездной пары в 2009 году, а младшая Мишель – в 2015-м.
Мишель занимается художественной гимнастикой и уже радует родителей выигранными на различных соревнованиях медалями. А еще она несмотря на столь юный возраст – самая настоящая хозяюшка. Накануне спортсмен запечатлел младшую дочь на кухне. Мишель готовилась печь печенье.
Мишель Ягудина. Фото: соцсети
«Хозяюшка», - подписал фото Ягудин.
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Напомним, на Татьяне Тотьмяниной Алексей Ягудин женился в 2016 году, после того, как в семье появились две девочки.