«Хозяйство» оттопырила назад и улыбается: Михалкова разожгла огонь своей позой (фото)

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» активно погрузилась в социальные сети. Ради привлечения подписчиков она, похоже, готова на многое.

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Артистка частенько выкладывает в свои аккаунты пикантные фотографии, демонстрируя свое стройное привлекательное тело. Михалкова при этом частенько выбирает женственные и смелые наряды.

Но на этот раз Юлия Михалкова выставила в соцсети необычное фото, на котором она позирует в мешковатом наряде, с улыбкой раскорячившись под столом на четвереньках и оттопырив «хозяйство» назад.