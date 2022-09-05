«Хозяйство» отклячила, живот втянула, аж посинела: как фотографируется Бузова для соцсетей (видео)

Антон Богославский, пиар-менеджер Ольги Бузовой, снял для соцсетей видео, которое красочно показывает, как певица позирует для фото в своих блогах.
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В кадре Ольга Бузова старательно принимает максимально красивые (на ее взгляд) позы, чтобы выглядеть привлекательной и худой.
Звезда старательно отклячивает назад свое завидное «хозяйство», усиленно, чуть не до посинения втягивает живот, выставляет вперед ногу.
«А вы говорите, у меня работа легкая!» — говорит снимающий все это дело Богославский, явно хихикая над ситуацией. Разъяренная Бузова вначале срывается на своего сотрудника, но после сама выкладывает это видео в Сеть.