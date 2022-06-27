«Хожу к тем, кого лично знала»: Орлова оправдалась за отсутствие на похоронах Шатунова

Накануне, 26 июня, на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с Юрием Шатуновым. Проводить исполнителя хита «Седая ночь» в последний путь пришли тысячи фанатов и всего несколько коллег по сцене.
Пользователи Сети набросились на артистов с упреками. В числе прочих критике подверглась Ольга Орлова.
«Почему не пришли отдать дань памяти Шатунову? Ведь вы из одного цеха шоу-бизнеса», — спросила у певицы одна из поклонниц.
Экс-солистка «Блестящих», а ныне ведущая «Дома-2» подчеркнула, что не считает себя виноватой.
«Странная предъява. Я хожу на похороны к тем, кого лично знала», — написала Ольга в соцсети.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта миокарда. Звезде 80-х было всего 48 лет.
Церемонию прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» разделили на два дня. Сначала музыканту отдали дань уважения поклонники и знакомые, а затем — члены семьи и близкие друзья.
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