«Хожу к тем, кого лично знала»: Орлова оправдалась за отсутствие на похоронах Шатунова

Накануне, 26 июня, на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с Юрием Шатуновым. Проводить исполнителя хита «Седая ночь» в последний путь пришли тысячи фанатов и всего несколько коллег по сцене.

Пользователи Сети набросились на артистов с упреками. В числе прочих критике подверглась Ольга Орлова.

«Почему не пришли отдать дань памяти Шатунову? Ведь вы из одного цеха шоу-бизнеса», — спросила у певицы одна из поклонниц.

Экс-солистка «Блестящих», а ныне ведущая «Дома-2» подчеркнула, что не считает себя виноватой.

«Странная предъява. Я хожу на похороны к тем, кого лично знала», — написала Ольга в соцсети.