«Хотят заменить Цискаридзе»: Гоген Солнцев рассказал, что его позвали ведущим на «Сегодня вечером»

После того, как Максим Галкин сбежал из России, телезрители запереживали о судьбе передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Многие опасались ее закрытия, но программа осталась, а ведущим стал Николай Цискаридзе.

Как оказалось, экс-солист Большого театра – не единственный претендент на роль хозяина в студии передачи. Поиски ведущего продолжаются, и шоумен Гоген Солнцев рассказал, что ему поступило предложение прийти на кастинг.

«Вчера позвонили, позвали на кастинг ведущих программы «Сегодня вечером». Хотят с нового телесезона – с сентября – заменить Цискаридзе. Мне предложили пробоваться в паре с Терешкович», - поведал фрик Телеграм-каналу «Звездач».

Но принимать предложение Солнцев не поспешил, поскольку ему не хочется работать в паре с бывшей женой Екатериной Терешкович: «С бабкой вести программу не буду! Если такие, как Терешкович, будут ведущими, то что хорошего можно будет увидеть по телевизору? Без нее я могу принять участие в пробах, но с ней – никогда!». По словам Солнцева, приглашающая сторона пообещала подумать над его условиями.