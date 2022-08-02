«Хотим до холодов успеть»: Надя Ермакова и Даниэль Чистов из «Дома-2» вновь отправятся в ЗАГС

Подписчики практически единогласно высказались за то, чтобы Надя Ермакова и Даниэль Чистов поженились в этом году, не откладывая событие на будущий год.

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Напомним, пара однажды уже подавала заявление в ЗАГС, назначала дату свадьбы и готовилась к ней. Но потом Надя и Даниэль поскандалили и потратили несколько месяцев на то, чтобы наладить отношения.