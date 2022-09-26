«Хотелось бы поскорее»: Светлана Лобода анонсировала свои выступления в США

Известная певица Светлана Лобода планирует покинуть европейский континент и отправиться в более безопасную Америку.

Звезда анонсировала свои концерты в городах США, давая понять, что с нетерпением ждет встречи со своими заокеанскими поклонниками. Для них Светлана Лобода готовит сюрприз в виде своих новых песен, тогда как известно, что люди приходят на концерты звезд послушать хиты, а не новинки.

«Благотворительные концерты в Америке! Уже этой осенью!!! Хотелось бы поскорее. Готовлю новую программу и новые синглы! Будем радоваться друг другу. Очень жду», — написала Светлана Лобода в телеграм-канале.

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Выступления Светланы Лободы в США пройдут со второго по восьмое ноября. Певица планирует дать концерты в Майами, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.