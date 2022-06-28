«Хотелось много долларов?»: Little Big, рванувших в Лос-Анджелес, растерзал словами Худяков

Музыканты Little Big на своем сайте сменили прописку – теперь они позиционируют себя как группа из Лос-Анджелеса. Депутат Роман Худяков написал в личном блоге много неласковых слов в их адрес.

Он полагает, что артисты изначально были не совсем российскими и вовсе никуда не переезжали. Деятель считает, что они давно работают за рубежом, а сейчас посчитали необходимым обозначить свою позицию точнее.

Худяков также заметил, что это довольно странно — писать все песни на английском языке.

«Хотелось мировой известности, много долларов?» — вопросил он в соцсетях.

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