Хотела стать президентом: вскрылась правда о сбежавшей в Израиль Пугачевой

Алла Пугачева спешно покинула Россию вместе с детьми Лизой и Гарри.
Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Народная артистка Алла Пугачева в настоящее время говорит, что ей нравится не работать и заниматься домашним хозяйством.

Звезда полностью переложила ответственность за материальное положение своей семьи на мужа Максима Галкина* и посвятила себя семье.

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Но, как оказалось, такой Примадонна была далеко не всегда. Ранее певица заявляла о политических амбициях.

«Обувь я изготовляю, шляпки я рисую, готовлю я, открываю ресторан или еще чего-нибудь – если это нужно людям, если это приносит какую-то радость, могу даже баллотироваться в президенты, если это будет нужно. Если я почувствую, что у меня есть силы быть нужной и что-то сделать», — сказала Пугачева в интервью Урмасу Отту в 1997 году.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Источник: «Экспресс газета».

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