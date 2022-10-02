Хотела стать президентом: вскрылась правда о сбежавшей в Израиль Пугачевой

Народная артистка Алла Пугачева в настоящее время говорит, что ей нравится не работать и заниматься домашним хозяйством.

Звезда полностью переложила ответственность за материальное положение своей семьи на мужа Максима Галкина* и посвятила себя семье.

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