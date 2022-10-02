Хотела стать президентом: вскрылась правда о сбежавшей в Израиль Пугачевой

Народная артистка Алла Пугачева в настоящее время говорит, что ей нравится не работать и заниматься домашним хозяйством.
Звезда полностью переложила ответственность за материальное положение своей семьи на мужа Максима Галкина* и посвятила себя семье.
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Но, как оказалось, такой Примадонна была далеко не всегда. Ранее певица заявляла о политических амбициях.
«Обувь я изготовляю, шляпки я рисую, готовлю я, открываю ресторан или еще чего-нибудь – если это нужно людям, если это приносит какую-то радость, могу даже баллотироваться в президенты, если это будет нужно. Если я почувствую, что у меня есть силы быть нужной и что-то сделать», — сказала Пугачева в интервью Урмасу Отту в 1997 году.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Источник: «Экспресс газета».