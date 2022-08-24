Хотела показать ноги, а люди увидели это: Муцениеце в одной футболке задрала подол перед камерой (видео)

Что говорить, Агата Муцениеце приложила немало усилий, чтобы выглядеть так, как она выглядит в настоящее время.

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Звезда еще с начала пандемии взяла в привычку каждое утро начинать с пробежки, которую подкрепляет активными занятиями в тренажерном зале.

Теперь ее тело стало подтянутым, стройным, состоящим почти из одних мышц. Не удивительно, что она не стесняется демонстрировать его публике.

Муцениеце в своем телеграме решила показать своим фолловерам действие нового средства, благодаря которому кожа приобретает сияние.