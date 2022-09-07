«Хоть у кого-то все хорошо»: Лайма Вайкуле прервала молчание на фоне слухов о раке

Певица Лайма Вайкуле редко появляется в социальных сетях. Исполнительница хита «Вернисаж» живет в Юрмале, и в последнее время ходят слухи, что она борется с агрессивной формой онкологии.

Информацию Вайкуле не комментирует, однако намекает, что проблемы у нее есть. И серьезные.

Артистка выложила в соцсетях свою собачку, которая мило резвится в луже. Подписала пост Лайма загадочно:

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«Хоть у кого-то все хорошо».

Поклонники подумали, что, возможно, слухи о вернувшейся онкологии являются правдой.