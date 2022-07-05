«Хоть бы пятки вымыла»: Анастасия Волочкова на яхте показала грязные ноги

Балерина Анастасия Волочкова отправилась на прогулку по реке на яхте в компании друзей. Звезда прихватила с собой букет роз и хорошее настроение, которым делилась со спутниками и подписчиками микроблога, когда публиковала кадры с отдыха. Правда, коронные шпагаты артистка демонстрировать не стала, а просто задрала обе ноги вверх. «Просто так», - подписала снимок Волочкова.

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Но подписчики не оценили старания звезды. Они обратили внимание, что ступни балерины далеки от идеала.