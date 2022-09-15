«Хоть отоспаться без шума и гама!»: Пугачева держит двойняшек в школе до позднего вечера

Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза в свои восемь лет загружены в школе как старшеклассники. И это при том, что они учатся в третьем классе. Похоже, что после уроков дети шоумена Максима Галкина остаются на продленку с дополнительными занятиями, кружками и секциями. Так, Примадонна спросила у двойняшек Гарри и Лизы, во сколько примерно они вернутся из школы.

Судя по всему, до позднего вечера Алла Борисовна будет дома одна. Тем более, что двойняшек из гимназии привезет личный водитель. Сама Примадонна сможет отоспаться или сходить на шопинг.

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