«Хоть отоспаться без шума и гама!»: Пугачева держит двойняшек в школе до позднего вечера

Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза в свои восемь лет загружены в школе как старшеклассники. И это при том, что они учатся в третьем классе. Похоже, что после уроков дети шоумена Максима Галкина остаются на продленку с дополнительными занятиями, кружками и секциями. Так, Примадонна спросила у двойняшек Гарри и Лизы, во сколько примерно они вернутся из школы.
Судя по всему, до позднего вечера Алла Борисовна будет дома одна. Тем более, что двойняшек из гимназии привезет личный водитель. Сама Примадонна сможет отоспаться или сходить на шопинг.
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«Долго будете в школе?» — спросила у детей Пугачева.
«Я до шести! Гарри до скольких?» — отвлекла от завтрака братика Лиза.
«Я до полвосьмого», — тут же нашелся Гарри.
«Трудяги мои», — похвалила двойняшек их мама.
Поклонники заметили, что раз Гарри и Лиза придут домой только вечером и сядут делать уроки, которые им задали в школе, Алла Пугачева сможет отдохнуть в тишине весь день. Тем более, что сама певица призналась: с домашними заданиями она двойняшкам не помогает. Они все делают сами. Так, певица приучает детей к самостоятельности.
«Хоть отоспаться без шума и гама!», «Детвора в школе, Аллуся под одеялом, поди, крепко спит», «Повезло, дети до вечера на занятиях, хоть какой-то покой», — писали фолловеры.