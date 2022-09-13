«Хоть на старости лет оторваться!»: Собчак оправдала заносчивость короля Англии долгим ожиданием трона

В Великобритании продолжается траур по королеве Елизавете II, скончавшейся 8 сентября. Параллельно с этим взошел на престол наследник – сын Ее Величества, принц Чарльз, провозглашенный Карлом Третьим.

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В Сети появились кадры с Карлом II, который уже продемонстрировал свите свою заносчивость. Перед тем как сесть за стол, он жестом махнул на канцелярские принадлежности, показывая сотрудникам кабинета, что их нужно незамедлительно убрать. Недовольное лицо нового короля уже оценили многие, включая Ксению Собчак.

«Ну должен он хоть на старости лет-то оторваться! Больше 70 лет трон ждать - мы бы с вами еще не такое отчебучивали», - считает телеведущая.

Чарльз, действительно, ждал престол 70 лет. Ровно столько правила его мама.