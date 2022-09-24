Хорошо устроились: как живут в США сыновья Елены Малышевой

Не секрет, что сыновья Елены Малышевой проживают в США. Телеведущая редко рассказывает о наследниках, однако кое-что о них все же известно.

Старший сын звезды Юрий сначала окончил ординатуру по хирургии в Москве, а затем перебрался в Америку. Там молодой человек продолжил обучение и стал лучшим шефом-резидентом госпиталя в Нью-Йорке.

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Сейчас Юрию 34 года. Он живет с женой и тремя детьми в собственном доме в Нью-Йорке и работает в крупнейшем медицинском центре Бруклина — Маймонидес, продолжая повышать квалификацию по специальности кардиохирурга.

К слову, средняя годовая зарплата квалифицированного кардиолога в Нью-Йорке составляет порядка 360 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей).