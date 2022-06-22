«Хорошо летим»: Арзамасова показала, как прокатилась на зиплайне с Авербухом и его старшим сыном

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис в стране. Роль в сериале «Папины дочки» принесла ей известность. Она продолжает сниматься в новых проектах, а также играет в театре.
Примечательно, что долгое время артистка скрывала свою личную жизнь. Но теперь она уже официально состоит в браке с Ильей Авербухом.
Лиза недавно устроила себе отпуск. Вместе с мужем она провела время в Турции. Они устраивали себе романтичные вечера. А теперь пара вернулась домой к сыну Льву, которому еще нет года.
На этот раз актриса похвасталась тем, как они провели выходные. Арзамасова решила погулять с Авербухом по Воробьевым горам. С собой фигурист взяла сына от прошлых отношений Мартина.
48-летний спортсмен решил прокатиться на зипланей. К нему присоединились жена и наследник.
«Вау, Илюша! Хорошо летим! Ох, здоровско! Мартин!» — восхитилась Лиза.
Ну а потом они продолжили гулять в парке. Сын Авербуха даже устроил танцы. Им было весело втроем на променаде.
А поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Мартин стал совсем взрослым. «Какая вы классная», «Вот это поездка», «Какие эмоции, шикарные», «Ну прям идиллия», «Какой взрослый сын у Ильи», «Дружная компания», — прокомментировали пост подписчики.