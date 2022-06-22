«Хорошо летим»: Арзамасова показала, как прокатилась на зиплайне с Авербухом и его старшим сыном

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис в стране. Роль в сериале «Папины дочки» принесла ей известность. Она продолжает сниматься в новых проектах, а также играет в театре.

Примечательно, что долгое время артистка скрывала свою личную жизнь. Но теперь она уже официально состоит в браке с Ильей Авербухом.