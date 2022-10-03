Хорошо хоть Ургант прикрыл: Меладзе скорчил мину, когда его назвали «российским» (видео)

Валерий Меладзе и Иван Ургант засветились на одном корпоративе в Узбекистане. Ведущая мероприятия, приглашая певца на сцену, назвала его «специальным российским гостем».
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Много лет проживающий и зарабатывающий именно на территории РФ артист в этот момент скорчился и растерялся, видимо, обдумывая, что делать ему дальше. Положение спас Иван Ургант, который быстро ввернул шутку про то, что Валерий Меладзе — «человек планеты».
Меладзе после этого с готовностью вышел на сцену.