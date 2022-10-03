Хорошо хоть Ургант прикрыл: Меладзе скорчил мину, когда его назвали «российским» (видео)

Много лет проживающий и зарабатывающий именно на территории РФ артист в этот момент скорчился и растерялся, видимо, обдумывая, что делать ему дальше. Положение спас Иван Ургант, который быстро ввернул шутку про то, что Валерий Меладзе — «человек планеты».

Меладзе после этого с готовностью вышел на сцену.