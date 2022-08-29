«Хорошо, хорошо, пойдем отсюда»: почему на самом деле Меган Маркл сбежала из Великобритании в США

Герцогиня заявила, что ее буквально вынудили уехать.
Меган Маркл и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press 

Меган Маркл дала очередное скандальное интервью журналу The Cut, где рассказала, почему на самом деле сбежала в США с мужем из Великобритании.

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В свое время герцогов Сассекских осудили за расточительство во время ремонта поместья Фрогомор-хаус. На обновление коттеджа они потратили 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

Газетчики тут же обвинили их в том, что они бездумно обходятся с деньгами налогоплательщиков, предлагая им перебраться в любое государство Содружества: Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку — словом, куда угодно.

«Что угодно, лишь бы… потому что одним своим существованием мы нарушали динамику иерархии. Так что мы сказали: «Хорошо, хорошо, пойдем отсюда. С удовольствием», — сказала Меган и приняла решение уехать в США.

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