«Хорошо, что не рассказывают, насколько теплое на ней было нательное белье»: что говорят о Пугачевой

Алла Пугачева, как сообщила ее близкая подруга Любовь Аксенова, уехала за границу из-за детей. Двойняшки Гарри и Лиза стали задавать звездной маме неудобные вопросы. Дело в том, что отпрыски Примадонны столкнулись со сплетнями в школе. Другие дети спрашивали двойняшек про их отца шоумена Максима Галкина*.

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцем дал понять, что он одним из первых понял, что Алла Борисовна не задержится на родине.

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«Еще две недели назад, отвечая на вопрос о том, что будет делать Алла Пугачева дальше, я сказал, что она уедет, соберется и улетит вместе с детьми, что она и сделала. Источники сообщают, что Алла Борисовна уехала без обратного билета, хорошо, что не рассказывают, насколько теплое на ней было нательное белье», - посмеивается шоумен.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента