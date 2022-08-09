«Хороший семьянин»: жена Разина рассказала, каким Шатунов был человеком

Жена продюсера Андрея Разина — певица Наталья Грозовская — на ютуб-канале группы «Ласковый май» рассказала, каким человеком был музыкант Юрий Шатунов.
«Шатунов был хорошим другом, мягким и отзывчивым человеком. С большим чувством юмора, который видели на его концертах поклонники. Хороший семьянин. Он любил свою жену и детей. Он был рад возвращаться с гастролей домой, чтобы увидеть семью».
Как отметила Грозовская, ей посчастливилось быть его другом. «Более того, мне посчастливилось написать для Юрия Шатунова песню «Сестра», которую наконец-таки спустя многие годы люди услышат через наш канал в «Ютубе», — заметила Грозовская.
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Напомним, что Наталья Грозовская — пятая жена Андрея Разина. Вместе они с 2013 года. Она живет в Лас-Вегасе.