«Хороший семьянин»: жена Разина рассказала, каким Шатунов был человеком

Как отметила Грозовская, ей посчастливилось быть его другом. «Более того, мне посчастливилось написать для Юрия Шатунова песню «Сестра», которую наконец-таки спустя многие годы люди услышат через наш канал в «Ютубе», — заметила Грозовская.

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Напомним, что Наталья Грозовская — пятая жена Андрея Разина. Вместе они с 2013 года. Она живет в Лас-Вегасе.