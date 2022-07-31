Хорошенький-хорошенький: как выглядел Сергей Безруков в 17 лет (видео)

Уже в то время Сергей Безруков готовился стать актером.
Сергей Безруков.

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Похоже, что актер Сергей Безруков был сердцеедом и любимцем женщин еще будучи подростком.

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В своем телеграме артист показал архивные кадры, на которых он предстает еще несовершеннолетним. Смазливая внешность и залихватская удаль наверняка нравились его ровесницам.

 

«Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ. Отрывок из «За двумя зайцами» Михаила Старицкого в постановке моего отца», - прокомментировал видео Безруков.

Источник: t.me/sv_bezrukov.

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