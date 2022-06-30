«Хорошая новость»: известный адвокат потроллил Шаляпина после его слов о собственных похоронах

Днем ранее Прохор Шаляпин заявил, что готов к собственным похоронам. Артист рассказал, что уже собрал деньги на погребение с той целью, чтобы его родные не испытывали никаких трудностей.

«У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище», — цитирует Шаляпина Пятый канал.

Новость разлетелась по Сети. На нее обратил внимание известный звездный адвокат Сергей Жорин, который решил потроллить Шаляпина в своем телеграм-канале.