«Хорошая девочка»: Алена Шишкова – про новую пассию Тимати

Рэпер Тимур Юнусов уже несколько месяцев встречается с моделью Валей Ивановой. На днях певец впервые показал ее в своих соцсетях, и поклонники поняли – Тимати подтвердил тем самым свой роман с ней. И поспешили узнать у его бывшей, Алены Шишковой, знакома ли она с ней.

«Да, очень хорошая девочка», - рассказала Шишкова в микроблоге.

Значит ли это, что Шишкова с Ивановой подруги, и вскорости нам всем ждать совместных выходов в свет, как это было у Тимати с Решетовой, покажет время. А между тем, поговаривают, что у рэпера с Валей – ничего личного. Якобы, музыкант получит за нее 45 млн рублей по контракту, если раскрутит и сделает медийной, как это было с Сашей Дони в прошлом году.