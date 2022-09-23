Хороша: красотка-любовница Тимати поманила наливным бюстом в одном лифе

Напомним, об отношениях Ивановой и Тимати ходит много слухов. Поговаривают, что рэпер встречается с моделью, чтобы пропиарить ее.

Как бы там ни было, пара выглядит очень счастливой. За полгода музыкант-бизнесмен успел свозить возлюбленную в несколько путешествий, а также познакомить с родными и друзьями.