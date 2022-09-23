Хороша: красотка-любовница Тимати поманила наливным бюстом в одном лифе

Валентина Иванова показала идеальную фигуру.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новая избранница Тимати Валентина Иванова показала бекстейдж с очередной фотосессии. Как обычно,19-летнюю модель пригласили продемонстрировать нижнее белье.

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Девушка покрасовалась на видео в бесшовном комплекте цвета морской волны. Она с улыбкой покрутилась перед зеркалом, блеснув тонкой талией, рельефным прессом и пышной грудью.

Напомним, об отношениях Ивановой и Тимати ходит много слухов. Поговаривают, что рэпер встречается с моделью, чтобы пропиарить ее.

Как бы там ни было, пара выглядит очень счастливой. За полгода музыкант-бизнесмен успел свозить возлюбленную в несколько путешествий, а также познакомить с родными и друзьями.

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