Хороша: красотка-любовница Тимати поманила наливным бюстом в одном лифе

Новая избранница Тимати Валентина Иванова показала бекстейдж с очередной фотосессии. Как обычно,19-летнюю модель пригласили продемонстрировать нижнее белье.
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Девушка покрасовалась на видео в бесшовном комплекте цвета морской волны. Она с улыбкой покрутилась перед зеркалом, блеснув тонкой талией, рельефным прессом и пышной грудью.
Напомним, об отношениях Ивановой и Тимати ходит много слухов. Поговаривают, что рэпер встречается с моделью, чтобы пропиарить ее.
Как бы там ни было, пара выглядит очень счастливой. За полгода музыкант-бизнесмен успел свозить возлюбленную в несколько путешествий, а также познакомить с родными и друзьями.