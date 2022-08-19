«Хороша, чертовка»: Самбурская поманила подкачанными ягодицами в бикини

Настасья Самбурская много тренируется, благодаря чему имеет отличную фигуру. Звезда сериала «Универ» лишний раз доказала это, опубликовав видео в соцсети.
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В ролике актриса, которая сейчас отдыхает на курорте, запечатлелась на вилле. Она эффектно прошлась по территории в синем бикини, после чего повернулась спиной и вошла в бассейн.
Поклонники по достоинству оценили формы Самбурской.
«Фигурка — отпад! Особенно пресс»; «Вот это ягодицы! Пойду поприседаю»; «Потрясающая»; «Шикарный купальник на шикарном теле»; «Ножки идеальные»; «Хороша, чертовка», — написали они.