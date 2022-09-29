«Хороню тебя в своем сердце»: стал понятен смысл слов Пугачевой в адрес покойного Моисеева

Новость об отъезде Аллы Пугачевой и ее младших детей из России вновь всколыхнула страну. Многие считают, что Алла Борисовна возвращалась на родину лишь для того, чтобы уладить какие-то бюрократические дела, но теперь уезжает насовсем.

Ее отъезд пролил свет и на странную фразу, которую Пугачева написала в социальной сети в день смерти ее хорошего друга, певца Бориса Моисеева.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай», — говорилось в послании Примадонны.

Очевидно, что Алла Борисовна тогда уже понимала, что не сможет проводить друга в последний путь, так как ее и детей уже не будет на территории России.

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