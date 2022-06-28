Хоронить не будут: что сделает семья Шатунова со второй частью праха в Германии

Во вторник, 28 июня, в Москве завершились трехдневные прощания с легендарным солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. В воскресенье любимого артиста в последний путь проводили его тысячи поклонников со всех уголков нашей страны.

В понедельник траурная процессия была только для родных и близких музыканта. Вечером его отпели и кремировали. А во вторник часть праха захоронили на Троекуровском кладбище в столице.

Другую часть останков звезды семья отвезет в Германию и развеет над Боденским озером, где певец любил рыбачить.

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