«Хоромы эти огромные, дворец»: соседи Галкина против, чтобы у юмориста забрали замок

Соседи юмориста Максима Галкина хоть в своем большинстве и не поддерживают его отъезд из России, однако против, чтобы у мужа Аллы Пугачевой забрали замок в деревне Грязь.

«Во-первых, я не думаю, что они уехали навсегда. А во-вторых, если они уехали навсегда, это их дело. Он мне не родственник, не близкий человек. Приедет — молодец! Да, хоромы эти огромные, дворец... Он все это заработал. Ездит, собирает концерты, популярен. Это все труд! Почему он должен это все оставлять?» — заявила одна из соседок Галкина.

Как отметила жительница Грязи, Максим Галкин не страдает звездной болезнью. Он общался на равных с жителями своей деревни. Местные отмечают, что Пугачева и Галкин делали много хороших дел для Грязи до своего отъезда из России, сообщает YouTube-канал «Изи Life».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева с конца февраля находятся в Израиле. Раньше осени в России они точно не появятся.

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