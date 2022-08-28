«Холеные ручки, очки на носу! Лицо без «гусиной складки»: как выглядит вернувшаяся в Россию Пугачева

Алла Пугачева успела соскучиться по Москве. Оказавшись в центре с модельером Игорем Гуляевым, певица даже посидела на скамейке, поболтав с близким другом о том, о сем. Дизайнер был очень тронут тем, что Примадонна первым увиделась именно с ним.

Кстати, муж артистки шоумен Максим Галкин пока находится за границей, у него гастрольный тур. Алла Борисовна привезла двойняшек Гарри и Лизу на родину, как и обещала. Ведь скоро дети пойдут в школу.

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