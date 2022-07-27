«Хоккея в моей жизни всегда было много»: Загитова высказалась о личном

Как отметила Алина Загитова, она до сих пор любит бывать на хоккейных матчах. В этом она не видит ничего удивительного, сообщает «7 дней».

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Напомним, что Алина Загитова несколько месяцев встречалась с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно стало известно о расставании пары.