«Хоккея в моей жизни всегда было много»: Загитова высказалась о личном

Олимпийская чемпионка не так давно рассталась со своим возлюбленным Дмитрием Воронковым.
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Фигуристка Алина Загитова заявила, что не любит афишировать свою личную жизнь.

«В принципе, могу сказать, что хоккея в моей жизни всегда было очень много, в том числе из-за папы. С самого детства я с мамой ходила на его игры, и он постоянно говорил дома о хоккее».

Как отметила Алина Загитова, она до сих пор любит бывать на хоккейных матчах. В этом она не видит ничего удивительного, сообщает «7 дней».

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Напомним, что Алина Загитова несколько месяцев встречалась с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Не так давно стало известно о расставании пары.

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