Хоккеист Александр Радулов женился во второй раз

Избранницей спортсмена стала мать его его второго ребенка Анна Бокий.
Александр Радулов и Анна Бокий

Александр Радулов и Анна Бокий. Фото: соцсети

27 августа хоккеист Александр Радулов (нападающий клуба «Ак Барс») сыграл свадьбу со своей возлюбленной, моделью Анной Бокий в одном из московских ресторанов. Пара состоит в отношения уже больше двух лет, у них есть общий сын Мирон.

И вот 36-летний спортсмен и 30-летняя брюнетка решили официально создать семью. Свадьба прошла в компании близких и друзей, которые активно выкладывали в соцсети фото и видео с торжества молодых.

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Судя по выложенным снимкам, на празднике присутствовал и 6-летний сын Александра от первого брака – Макар.

Напомним, в 2015-2017 годах хоккеист был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, которая затем приняла решение о разводе.

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