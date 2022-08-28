Хоккеист Александр Радулов женился во второй раз

27 августа хоккеист Александр Радулов (нападающий клуба «Ак Барс») сыграл свадьбу со своей возлюбленной, моделью Анной Бокий в одном из московских ресторанов. Пара состоит в отношения уже больше двух лет, у них есть общий сын Мирон.

И вот 36-летний спортсмен и 30-летняя брюнетка решили официально создать семью. Свадьба прошла в компании близких и друзей, которые активно выкладывали в соцсети фото и видео с торжества молодых.