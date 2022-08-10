«Хохотушка — вся в Аллу!»: Лиза Галкина в брюках-клеш утирала лицо воротом жилетки, распустив гриву волос на пляже

Алла Пугачева выгуливает детей на юрмальском пляже, пока шоумен Максим Галкин уехал на гастроли в Эстонию.
В личном микроблоге Примадонна поделилась редкими кадрами с двойняшками, покрасовавшись в стильном аутфите. Алла Борисовна щегольнула в кардигане в пол, белоснежных слаксах, кроссовках, прикрыв голову кепи. Кстати, певица отправилась на прогулку без парика, показав свои натуральные волосы.
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Не менее стильно была одета и Лиза Галкина. У 8-летней дочки Примадонны богатый гардероб. Сестренка Гарри позировала в белых брюках-клеш, утирая личико воротом дутой жилетки. А свои длинные белокурые волосы Лиза оставила распущенными.
«Дети, есть дети! Их наряжают, а они лицо вытирают об одежду», «Хохотушка — вся в Аллу!», «Ну и вертлявая же Лиза! Непоседа», «Брат спокойно рядом с мамой идет, а Лизок вся извертелась», — шутили фолловеры.