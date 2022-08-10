«Хохотушка — вся в Аллу!»: Лиза Галкина в брюках-клеш утирала лицо воротом жилетки, распустив гриву волос на пляже

Алла Пугачева выгуливает детей на юрмальском пляже, пока шоумен Максим Галкин уехал на гастроли в Эстонию.

В личном микроблоге Примадонна поделилась редкими кадрами с двойняшками, покрасовавшись в стильном аутфите. Алла Борисовна щегольнула в кардигане в пол, белоснежных слаксах, кроссовках, прикрыв голову кепи. Кстати, певица отправилась на прогулку без парика, показав свои натуральные волосы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Не менее стильно была одета и Лиза Галкина. У 8-летней дочки Примадонны богатый гардероб. Сестренка Гарри позировала в белых брюках-клеш, утирая личико воротом дутой жилетки. А свои длинные белокурые волосы Лиза оставила распущенными.